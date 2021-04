Gemma Galgani fuori da Uomini e Donne: “È una scelta di Maria De Filippi”. Perché la decisione estrema (Di giovedì 29 aprile 2021) Di risposta alle innumerevoli voci che hanno messo in discussione la permanenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne, le indiscrezioni si sono fatte sempre più approfondite. Gemma, tra i volti storici del format, da 13 stagioni saldamente incollata alle sedie del programma condotto da Maria De Filippi, avrebbe in via definitiva fatto il suo corso. Nelle passate giornate a muovere le ipotesi erano state le congetture di alcuni esperti di gossip. Ma sembra che dagli ultimi sviluppi ad aver preso parte alla decisione sia intervenuta proprio una delle persone con più potere decisionale all’interno della celeberrima produzione Mediaset: Maria De Filippi. E proprio da lei, che in passato tanto spazio aveva concesso alla ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 29 aprile 2021) Di risposta alle innumerevoli voci che hanno messo in discussione la permanenza di, le indiscrezioni si sono fatte sempre più approfondite., tra i volti storici del format, da 13 stagioni saldamente incollata alle sedie del programma condotto daDe, avrebbe in via definitiva fatto il suo corso. Nelle passate giornate a muovere le ipotesi erano state le congetture di alcuni esperti di gossip. Ma sembra che dagli ultimi sviluppi ad aver preso parte allasia intervenuta proprio una delle persone con più potere decisionale all’interno della celeberrima produzione Mediaset:De. E proprio da lei, che in passato tanto spazio aveva concesso alla ...

