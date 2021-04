FIFA 21: la data d’uscita su Xbox Game Pass attraverso EA Play – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di giovedì 29 aprile 2021) EA e Microsoft hanno annunciato la data d’uscita di FIFA 21 su Xbox Game Pass attraverso la partnership con EA Play.. attraverso un Twitter EA e Microsoft hanno annunciato la data d’uscita di FIFA 21 su Xbox Game Pass. Il gioco di calcio sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal prossimi 6 maggio 2021 attraverso la partnership con EA Play. Il gioco di EA, nonostante le polemiche che costantemente lo circondano, è costantemente uno dei più venduti e giocati d’Italia e Europa. Grazie alle sue tante modalità online e offline, alle tante collaborazioni anche esportive come la eSerie … Notizie ... Leggi su helpmetech (Di giovedì 29 aprile 2021) EA e Microsoft hanno annunciato ladi21 sula partnership con EA..un Twitter EA e Microsoft hanno annunciato ladi21 su. Il gioco di calcio sarà disponibile per tutti gli abbonati a partire dal prossimi 6 maggio 2021la partnership con EA. Il gioco di EA, nonostante le polemiche che costantemente lo circondano, è costantemente uno dei più venduti e giocati d’Italia e Europa. Grazie alle sue tante modalità online e offline, alle tante collaborazioni anche esportive come la eSerie … Notizie ...

