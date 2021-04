Daydreamer, trama 29 aprile 2021: lite furiosa tra Sanem e Can (Di giovedì 29 aprile 2021) Anticipazioni Daydreamer 29 aprile 2021 con il tutto e per tutto attuato da Sanem per salvare la situazione con Can, confuso e senza memoria. Riuscirà la bella scrittrice nel suo intento? Can non recupera la memoria Nelle nuove puntate Daydreamer si è concentrati sul fatto che il povero Can abbia perso la memoria e che non si sia nulla per aiutarlo a recuperarla. Mevbike e Nihat si sentono in colpa per quanto accaduto ai due ragazzi, tanto da voler recuperare la situazione in qualche modo. Proprio la mamma di Sanem ha incastrato il povero Can invitandolo a cena. Gli ha preparato tutti i quanti i piatti che lui predilige maggiormente molto carichi di pepe, al fine che il giovane potesse bere un tè speciale per placare la sua arsura. Peccato che quel golosone di Nihat, finita la cena, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 29 aprile 2021) Anticipazioni29con il tutto e per tutto attuato daper salvare la situazione con Can, confuso e senza memoria. Riuscirà la bella scrittrice nel suo intento? Can non recupera la memoria Nelle nuove puntatesi è concentrati sul fatto che il povero Can abbia perso la memoria e che non si sia nulla per aiutarlo a recuperarla. Mevbike e Nihat si sentono in colpa per quanto accaduto ai due ragazzi, tanto da voler recuperare la situazione in qualche modo. Proprio la mamma diha incastrato il povero Can invitandolo a cena. Gli ha preparato tutti i quanti i piatti che lui predilige maggiormente molto carichi di pepe, al fine che il giovane potesse bere un tè speciale per placare la sua arsura. Peccato che quel golosone di Nihat, finita la cena, ...

Advertising

redazionetvsoap : #Daydreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #29aprile - ItsLucyEm : DayDreamer, trama al 7/05: Can dice al padre che non baciare Sanem è stato un sollievo - infoitcultura : Daydreamer, trama 27 aprile 2021: dove sono i ricordi di Can? - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 30 aprile: Sanem vuol far tornare la memoria a Can usando il suo profumo - ItsLucyEm : DayDreamer trama 29 aprile: Can racconta a Sanem di aver iniziato a leggere il suo romanzo -