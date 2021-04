Covid, Baudo: “Vietati incontri in Rsa? Anziani ne hanno bisogno” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Gli Anziani hanno il diritto e il bisogno fisico e psicologico di incontrare i parenti più giovani e gli amici. DiveRsamente la nostra società diventa un campo di concentramento”. Lo dice all’AdnKronos Pippo Baudo intervenendo a proposito del fatto che in molte Rsa e case di riposo per Anziani sia ancora vietato vedere i propri familiari. Per il conduttore, comunque, “è chiaro che bisogna pensare anzitutto alle cautele e alla difesa della salute di chi va a visitare e di chi viene visitato, l’importante è stare molto attenti”. L'articolo <div></div> proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 29 aprile 2021) “Gliil diritto e ilfisico e psicologico di incontrare i parenti più giovani e gli amici. Divemente la nostra società diventa un campo di concentramento”. Lo dice all’AdnKronos Pippointervenendo a proposito del fatto che in moltee case di riposo persia ancora vietato vedere i propri familiari. Per il conduttore, comunque, “è chiaro che bisogna pensare anzitutto alle cautele e alla difesa della salute di chi va a visitare e di chi viene visitato, l’importante è stare molto attenti”. L'articolo proviene da Italia Sera.

