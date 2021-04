Anticipazioni Uomini e Donne: pace fatta tra Alessio e Samantha? (Di giovedì 29 aprile 2021) A Uomini e Donne i protagonisti del trono classico e di quello over raccontano a turno le loro vicende amorose a centro studio. Ultimamente Gemma Galgani ha appassionato i telespettatori per la conoscenza con Aldo. ma anche per il tentativo di avvicinarsi al Cavaliere Antonio. Secondo le Anticipazioni di Uomini Donne, riportate dal Vicolo delle News, il prossimo protagonista a centro studio potrebbe essere Giacomo Czerny. Ma anche la tronista Samantha avrà delle novità da raccontare sulle sue conoscenze con Bohdan e Alessio. Anticipazioni di Uomini e Donne: Samantha e Alessio In una delle ultime puntate di Uomini e Donne ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 29 aprile 2021) Ai protagonisti del trono classico e di quello over raccontano a turno le loro vicende amorose a centro studio. Ultimamente Gemma Galgani ha appassionato i telespettatori per la conoscenza con Aldo. ma anche per il tentativo di avvicinarsi al Cavaliere Antonio. Secondo ledi, riportate dal Vicolo delle News, il prossimo protagonista a centro studio potrebbe essere Giacomo Czerny. Ma anche la tronistaavrà delle novità da raccontare sulle sue conoscenze con Bohdan ediIn una delle ultime puntate di...

Advertising

cestlaviemacher : Non i vari blog che danno le anticipazioni descrivendo dettagliamente quante volte la coppietta si bacia o come ent… - infoitcultura : Uomini e Donne, anticipazioni 29 aprile: grosse novità per Francesca e Amodio. Scoop su Gemma Galgani - infoitcultura : Anticipazioni Uomini e donne: Giacomo e Carolina, lui cerca un chiarimento - infoitcultura : Uomini e donne: anticipazioni oggi 29 aprile. La scelta? - infoitcultura : Uomini e Donne anticipazioni 29 aprile: Massimiliano lascia il programma? -