Accoltella la compagna e la riduce in fin di vita (Di giovedì 29 aprile 2021) I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 42enne di Grosseto , con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di lesioni personali aggravate, ... Leggi su lanazione (Di giovedì 29 aprile 2021) I Carabinieri della Compagnia di Civecchia hanno arrestato un 42enne di Grosseto , con precedenti, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per i reati di lesioni personali aggravate, ...

