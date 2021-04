WhatsApp per Android: altri indizi su trasferimento chat da iPhone (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il trasferimento delle chat di WhatsApp da iPhone è uno dei pallini degli utenti dell’app di messaggistica istantanea. L’ultima versione beta per Android, corrispondente al numero build 2.21.9.7, presenta una schermata che menziona direttamente l’opzione in questione, a dimostrazione del fatto che il team di sviluppo sia a lavoro nella realizzazione della funzione (che ci si aspettava potesse arrivare molto prima, ma di cui, finora, non c’è stato un effettivo riscontro). Meglio comunque precisare, come riportato da ‘WABetaInfo‘, che la beta non permette di importare le chat da iPhone, ma si limita a fornire ulteriori indizi sul suo sviluppo. Ancora non è chiaro come lo strumento possa funzionare: possibile utilizzi Google Drive (un po’ come succede ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildelledidaè uno dei pallini degli utenti dell’app di messaggistica istantanea. L’ultima versione beta per, corrispondente al numero build 2.21.9.7, presenta una schermata che menziona direttamente l’opzione in questione, a dimostrazione del fatto che il team di sviluppo sia a lavoro nella realizzazione della funzione (che ci si aspettava potesse arrivare molto prima, ma di cui, finora, non c’è stato un effettivo riscontro). Meglio comunque precisare, come riportato da ‘WABetaInfo‘, che la beta non permette di importare leda, ma si limita a fornire ulteriorisul suo sviluppo. Ancora non è chiaro come lo strumento possa funzionare: possibile utilizzi Google Drive (un po’ come succede ...

Advertising

DBSposa : SAO - PRONOVIAS SPOSA Abito da sposa a sirena, maniche lunghe e tessuto in tulle pizzo Per prenotare la tua prova… - FashionNewsMag : Whatsapp è ormai da anni il mezzo più utilizzato per comunicare; #IOS 14.5 nuove #emoji per arricchire le nostre fr… - LinaFerris : Più calda del sole di agosto... Posso essere il tuo SBORRATOIO ... CHIEDI INFO ...Per le info su Delirio (ebook +… - DemirTravel : Gran Palladium Sicilia Resort***** - Campofelice di Roccella (Pa) - SICILIA Per info tel 0921428602 - info@demirvia… - adozionicani : Buk ??? 2 mesi e mezzo, maschio, intorno ai 15 kg da adulto. Si trova in Puglia, raggiunge il centro e nord Italia.… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp per Come scaricare stickers gratis ... iPhone GIPHY Top Adesivi Sticker Maker Altre app per scaricare sticker gratis Come scaricare stickers gratis per WhatsApp Come scaricare stickers gratis per Telegram Come scaricare stickers gratis: ...

Covid - 19 a Salerno città, i nuovi positivi: 26 persone contagiate ...una nuova finestra) Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su WhatsApp

Arriva un’altra beta di WhatsApp per Android con un comodo nuovo strumento TuttoAndroid.net Ironheart: Chinaka Hodge scriverà la serie tv Marvel Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si ...

Mette video su whatsapp dei controlli anti-Covid e viene denunciato I carabinieri filmati mentre identificano e multano tre persone. Dopo il post l’autore viene deferito per violazione della privacy ...

... iPhone GIPHY Top Adesivi Sticker Maker Altre appscaricare sticker gratis Come scaricare stickers gratisCome scaricare stickers gratisTelegram Come scaricare stickers gratis: ......una nuova finestra) Fai clic quicondividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) Fai cliccondividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai cliccondividere suFai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si ...I carabinieri filmati mentre identificano e multano tre persone. Dopo il post l’autore viene deferito per violazione della privacy ...