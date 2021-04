Violenta scossa di terremoto 6 1 | ci sono crolli e persone in fuga

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Unadidi magnitudo 6.1, alla quale hanno fatto seguito numerose altre scosse di assestamento, ha colpito nella mattinata di oggi l’India, in particolare lo stato di Assam. Il Paese è già in ginocchio a causa della pandemia da Covid-19 che sta provocando numerose vittime. “Prego per il benessere di tutti e esorto tutti a stare all’erta”, ha detto il governatore Sarbanandawal. Unadidi magnitudo 6.1 ha colpito lo stato indiano dell'Assam, nell'area nord-est del Paese. Non c'è pace dunque per l'India fortemente colpita dalla seconda ondata di Coronavirus che continua a mietere vittime. Al momento sembra però che il sisma, che è stato registrato intorno alle 4,21 ora italiana, non abbia provocato vittime: secondo il Servizio Geologico degli Stati Uniti, il ...