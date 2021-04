Valentino Rossi e VR46: dal 2022 team in MotoGP con sponsor arabo. Ducati, Aprilia o Yamaha? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come anticipato a inizio stagione, la VR46 ha avviato un accordo con Tanal Entertainment Sport & Media per supportare il team di MotoGP e Moto2 già da quest'anno. Questa nuova partnership con la ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 28 aprile 2021) Come anticipato a inizio stagione, laha avviato un accordo con Tanal Entertainment Sport & Media per supportare ildie Moto2 già da quest'anno. Questa nuova partnership con la ...

Ultime Notizie dalla rete : Valentino Rossi Moto: il team VR46 di Valentino Rossi in MotoGp dal 2022 E' il frutto di un accordo fra Tanal Entertainment Sport & Media, la holding che fa capo al principe Abdulaziz bin Abdullah Al Saud, con VR46 Team, la società di Valentino Rossi. Nel 2022 il VR46 ...

Valentino Rossi e VR46: dal 2022 team in MotoGP con sponsor arabo. Ducati o Aprilia? ... che vede coinvolti anche altri partner internazionali provenienti dalla Corea del Sud e dall'Italia, ha anticipato possibili progetti a lungo termine riguardanti 'l'universo Rossi' e la conferma ...

Il nemico invisibile di Valentino Rossi RivistaContrasti Ultimatum di Yamaha e Petronas a Valentino Rossi. E lui annuncia il suo team con il principe saudita Secondo Razlan Razali ci sono degli obiettivi che Valentino Rossi dovrebbe raggiungere per poter essere ancora un pilota Yamaha nel 2022. Intanto, però, il nove volte campione del mondo e il principe ...

Ufficiale: VR46 in MotoGP fino al 2026 Nel 2022 il VR46 Team debutterà in MotoGP assieme a Tanal Entertainment Sport & Media con Saudi Aramco, come nuovo Main Sponsor per il periodo 2022-2026. Nasce il nuovo ARAMCO Racing Team VR46 ...

