Stato vs Br, così Macron e Draghi diradano le ombre rosse (Di mercoledì 28 aprile 2021) All’improvviso rispuntano gli anni di piombo. L’arresto in Francia di sette terroristi e le ricerche di altri tre cambia la storia dei rapporti tra Italia e Francia, dimostra che l’Italia non ha dimenticato e che non poteva dimenticare, farà venire i sudori freddi a tante persone vicine a quel mondo che nei decenni successivi hanno avuto carriere di grande successo: basti ricordare le oltre 750 firme pubblicate sull’Espresso giusto 50 anni fa, nel giugno 1971, a corredo del manifesto che accusava il commissario Luigi Calabresi di essere il torturatore dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Calabresi sarà ucciso da Lotta continua il 17 maggio 1972. Le Brigate rosse, Lotta continua, numerose organizzazioni terroristiche attaccarono l’Italia per utopistici ideali o per disegni politici e le centinaia di morti, feriti, invalidi, poliziotti, carabinieri, agenti della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 28 aprile 2021) All’improvviso rispuntano gli anni di piombo. L’arresto in Francia di sette terroristi e le ricerche di altri tre cambia la storia dei rapporti tra Italia e Francia, dimostra che l’Italia non ha dimenticato e che non poteva dimenticare, farà venire i sudori freddi a tante persone vicine a quel mondo che nei decenni successivi hanno avuto carriere di grande successo: basti ricordare le oltre 750 firme pubblicate sull’Espresso giusto 50 anni fa, nel giugno 1971, a corredo del manifesto che accusava il commissario Luigi Calabresi di essere il torturatore dell’anarchico Giuseppe Pinelli. Calabresi sarà ucciso da Lotta continua il 17 maggio 1972. Le Brigate, Lotta continua, numerose organizzazioni terroristiche attaccarono l’Italia per utopistici ideali o per disegni politici e le centinaia di morti, feriti, invalidi, poliziotti, carabinieri, agenti della ...

g_brescia : #redditodicittadinanza Gli arresti di queste ore dimostrano che i rigorosi controlli ci sono e devono continuare. L… - Giorgiolaporta : « Così non ordinerai più una #Ndrangheta come dolce ». Ecco come la più antica università del #Belgio promuove i co… - g_falcomata : L' #altavelocità fino a #ReggioCalabria non è un regalo al #sud, ma un diritto che ci è stato negato per lungo temp… - LucianoAngelucc : RT @Zziagenio78: La Casellati in un anno ha usato l'aereo di stato 124 volte. Ha volato così tanto che quando prende il microfono al Senato… - AndreaB99907056 : @RadioSavana Bene così, se lo stato non fa nulla, è giusto che gli italiani si facciano giustizia da soli ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Stato così Sfiducia a Speranza in Senato. Lui: "Non si fa politica sulla pandemia" L'intervento è stato salutato da un lungo applauso , interpretato così in un tweet dal ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà : "è la migliore risposta a chi vuole ...

Concorrenza, Commissione UE multa tre banche d'investimento per cartello ...accusate di aver preso parte ad un cartello nel mercato del trading secondario dei titoli di stato ... per concordare informazioni sull'operatività e sui prezzi praticati ai clienti o al mercato, così ...

Pascual (Codere Italia): 'Settore giochi aspetta riordino dal 2014' latinaoggi.eu L'intervento èsalutato da un lungo applauso , interpretatoin un tweet dal ministro per i Rapporti con il Parlamento e le Riforme Federico D'Incà : "è la migliore risposta a chi vuole ......accusate di aver preso parte ad un cartello nel mercato del trading secondario dei titoli di... per concordare informazioni sull'operatività e sui prezzi praticati ai clienti o al mercato,...