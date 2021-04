Seri problemi Wind il 28 aprile, dove non funziona la fibra (Di mercoledì 28 aprile 2021) In questa mattina di mercoledì 28 aprile si registrano Seri problemi Wind, in particolare per quanto riguarda il servizio internet. Non funziona la fibra in una specifica area geografica del nostro paese e la cosa mette di certo in difficoltà non solo clienti consumer ma anche business alle prese con necessità lavorative. Almeno dalle ore 7:30 di questa mattina hanno iniziato a manifestarsi proprio alcuni problemi Wind in relazione al servizio fibra, come segnalato anche sulla piattaforma Downdetector. La città che sta risentendo maggiormente delle anomalie è quella di Milano. La navigazione internet risulta essere impossibile per i più oppure estremamente rallentata nella migliore delle ipotesi. Al momento di questa ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) In questa mattina di mercoledì 28si registrano, in particolare per quanto riguarda il servizio internet. Nonlain una specifica area geografica del nostro paese e la cosa mette di certo in difficoltà non solo clienti consumer ma anche business alle prese con necessità lavorative. Almeno dalle ore 7:30 di questa mattina hanno iniziato a manifestarsi proprio alcuniin relazione al servizio, come segnalato anche sulla piattaforma Downdetector. La città che sta risentendo maggiormente delle anomalie è quella di Milano. La navigazione internet risulta essere impossibile per i più oppure estremamente rallentata nella migliore delle ipotesi. Al momento di questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Seri problemi La miracolata dalla Madonna di Pompei ... venerata nel pontificio santuario dell'omonima località del Mezzogiorno d'Italia, e giungendo provvidenzialmente al termine di un doloroso percorso di seri problemi di salute che era cominciato ...

Guai in casa Bari per la famiglia De Laurentiis Guai seri in casa Bari. Dopo la netta sconfitta rimediata a Torre del Greco contro la Turris, 3 - 0 nell'... Ma i problemi per la famiglia De Laurentiis non sono finiti. Nelle ultime ore, infatti, è ...

La responsabilità di un progetto L’altro sabato mi sono ritrovata a piazza Sempione a Roma, inizio del quartiere Montesacro, per un’assemblea all’aria aperta convocata dal Municipio III, uno di quelli che vorremmo ci fossero dappertu ...

