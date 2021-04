Scrittori e amanti (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siamo stufi di leggere romanzi che raccontano la trafila emotiva della scrittura di un libro. A meno che non vengano firmati da un’autrice brillante e profonda come Lily King che torna in libreria con . Dopo il grande successo ottenuto con Euforia, l’autrice americana vira su una prosa più vivace per narrare l’epopea di Casey Peabody. Trentunenne, assediata dai debiti universitari, da sei anni sta provando a scrivere un romanzo e deve ancora elaborare la perdita improvvisa della madre, morta mentre era in viaggio in Cile. Una ferita senza spiegazione che la mette dinnanzi all’insensatezza del tutto. Ma come scrive W. H. Auden, la vita incalza, il tempo continua a correre via e nel frattempo Casey dovrà fare i conti con una relazione disfunzionale fra silenzi e tante bugie. La protagonista di – ambientato nel 1997 – sembra sempre ferma alla casella di partenza, frammentando la sua ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 28 aprile 2021) Siamo stufi di leggere romanzi che raccontano la trafila emotiva della scrittura di un libro. A meno che non vengano firmati da un’autrice brillante e profonda come Lily King che torna in libreria con . Dopo il grande successo ottenuto con Euforia, l’autrice americana vira su una prosa più vivace per narrare l’epopea di Casey Peabody. Trentunenne, assediata dai debiti universitari, da sei anni sta provando a scrivere un romanzo e deve ancora elaborare la perdita improvvisa della madre, morta mentre era in viaggio in Cile. Una ferita senza spiegazione che la mette dinnanzi all’insensatezza del tutto. Ma come scrive W. H. Auden, la vita incalza, il tempo continua a correre via e nel frattempo Casey dovrà fare i conti con una relazione disfunzionale fra silenzi e tante bugie. La protagonista di – ambientato nel 1997 – sembra sempre ferma alla casella di partenza, frammentando la sua ...

