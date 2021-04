Returnal, l'esclusiva PS5 in un trailer di lancio e consigli per sopravvivere all'ostile mondo di gioco (Di mercoledì 28 aprile 2021) Manca pochissimo all'arrivo di Returnal, l'esclusiva per PlayStation 5 tanto attesa dai fan e per l'occasione Housemarque ha pubblicato un trailer di lancio assieme ad un lungo post in cui sono presenti diversi consigli per cercare di sopravvivere nell'ostile mondo di gioco. Gli sviluppatori consigliano ai giocatori di esplorare ogni anfratto di Atropos, dato che il gioco è pieno di segreti. Ogni ciclo rappresenta un'esperienza unica e l'affidabile sistema di mappe sarà sempre a vostra disposizione per aiutarvi a raggiungere il prossimo obiettivo. Potete sempre scegliere di procedere dritti verso l'obiettivo principale, ma le possibilità di sopravvivere aumenteranno notevolmente se ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021) Manca pochissimo all'arrivo di, l'per PlayStation 5 tanto attesa dai fan e per l'occasione Housemarque ha pubblicato undiassieme ad un lungo post in cui sono presenti diversiper cercare dinell'di. Gli sviluppatoriano ai giocatori di esplorare ogni anfratto di Atropos, dato che ilè pieno di segreti. Ogni ciclo rappresenta un'esperienza unica e l'affidabile sistema di mappe sarà sempre a vostra disposizione per aiutarvi a raggiungere il prossimo obiettivo. Potete sempre scegliere di procedere dritti verso l'obiettivo principale, ma le possibilità diaumenteranno notevolmente se ...

