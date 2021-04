Recovery: verso Cdm domani, dl imprese settimana prossima (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Dovrebbe tenersi domani il Consiglio dei ministri chiamato a dare l’ok al Pnrr prima dell’invio a Bruxelles, deadline 30 aprile. Il dl imprese, spiegano fonti di governo, dovrebbe andare in Cdm la settimana prossima. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 28 aprile 2021) Roma, 28 apr. (Adnkronos) – Dovrebbe tenersiil Consiglio dei ministri chiamato a dare l’ok al Pnrr prima dell’invio a Bruxelles, deadline 30 aprile. Il dl, spiegano fonti di governo, dovrebbe andare in Cdm la. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

petergomezblog : Recovery, dopo la richiesta di Conte’intesa su proroga del Superbonus. Di Maio: “I fondi in un prossimo provvedimen… - TV7Benevento : Recovery: verso Cdm domani, dl imprese settimana prossima... - rosaroccaforte : RT @LaVeritaWeb: Il Pnrr stanzia 10 milioni per creare un sistema informativo che provi la mancanza di discriminazioni verso le donne nelle… - Nicola23453287 : RT @LaVeritaWeb: Il Pnrr stanzia 10 milioni per creare un sistema informativo che provi la mancanza di discriminazioni verso le donne nelle… - AZambo69 : RT @LaVeritaWeb: Il Pnrr stanzia 10 milioni per creare un sistema informativo che provi la mancanza di discriminazioni verso le donne nelle… -