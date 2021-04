Psg-City ha già un verdetto | date un pallone d’oro a Neymar

Advertising

SquawkaNews : PSG 1-0 Man City HT: ?? Marquinhos ??? Di Maria Mauricio Pochettino’s side lead at the break. #UCL - SpheraSports : FT: PSG 1-2 Manchester City - GoalItalia : Prima del Qatar, prima di Abu Dhabi... Le squadre di PSG e Manchester City nell'ultima stagione pre-sceicchi ???? - CensuraFreemind : Mi aspettavo una partita molto più spettacolare e bella, prestazione ottima del PSG nel primo tempo e City molto de… - chillinbeats : RT @YoMatiasPinto: PSG ????1 x 2 ???? Manchester City -

Ultime Notizie dalla rete : Psg City

Gran partenza delche al 15' passa: corner teso di Di Maria, Marquinhos di testa anticipa tutti e trafigge Ederson Ilsoffre, ma tiene. Nella ripresa arriva la reazione:al 64' c'è l'1 - 1 ...Nonostante i successi a livello nazionale negli ultimi anni, Paris ehanno avuto più difficoltà in Europa. Un anno fa, ilha raggiunto la sua prima finale ma ha perso contro il Bayern Monaco.Dopo un primo tempo di assoluta sofferenza, il Manchester City ribalta il PSG e va a vincere 2-1 al Parco dei Principi l’andata della semifinale di Champions League. Una partita ...Manchester City took a big step towards their first Champions League final as goals by Kevin De Bruyne and Riyad Mahrez earned them a 2-1 comeback win at Paris St Germain in the semi-final first leg ...