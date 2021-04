Pensione anticipata: Tridico propone la pensione in 2 quote. I dettagli (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ ben noto che in questo periodo la riforma del settore pensioni è finalmente sentita ben più che in passato. Ora che, a seguito del Recovery Plan, ci si appresta a salutare Quota 100 entro fine anno, il dibattito sul futuro del sistema pensionistico italiano è quanto mai vivace. Proprio il discusso Presidente dell’Inps Pasquale Tridico dice la sua sulla nuova pensione anticipata, proponendo di dividere la pensione in due quote, una contributiva a 62-63 anni e l’altra retributiva a 67 anni. Questo è dunque il contenuto in sintesi dalla proposta in tema di riforma del sistema pensionistico italiano, che Tridico ha spiegato in occasione del convegno “Pensioni: 30 anni di riforme”. Vediamo più nel ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ ben noto che in questo periodo la riforma del settore pensioni è finalmente sentita ben più che in passato. Ora che, a seguito del Recovery Plan, ci si appresta a salutare Quota 100 entro fine anno, il dibattito sul futuro del sistema pensionistico italiano è quanto mai vivace. Proprio il discusso Presidente dell’Inps Pasqualedice la sua sulla nuovando di dividere lain due, una contributiva a 62-63 anni e l’altra retributiva a 67 anni. Questo è dunque il contenuto in sintesi dalla proposta in tema di riforma del sistema pensionistico italiano, cheha spiegato in occasione del convegno “Pensioni: 30 anni di riforme”. Vediamo più nel ...

Advertising

TrendOnline : #pensioni #inps : come smettere di lavorare a 62 anni, invece di 67! Leggi l’articolo per conoscere le formule di… - vivianavitale95 : #pensioni #inps : come smettere di lavorare a 62 anni, invece di 67! Leggi l’articolo per conoscere le formule di… - wam_the : In pensione 5 anni prima con il contratto di espansione - FabioAlbano2 : #DiMartedi lavori usuranti. Io lavoro in sala operatoria dal 1985. Non considerato come usurante. Autista camion ri… - 63_ruspa : @sbonaccini non ti può lasciare parlare la berlinguer, se dici che le cose vanno bene, anche se sei del pd, non va… -