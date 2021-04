Le 25 password più usate e vulnerabili. C’è anche la tua? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per il quinto anno consecutivo, SplashData ha stilato l’elenco delle password più usate e di conseguenza vulnerabili. Usando password intuibili e semplici, le persone si espongono ad un maggior rischio di attacco da parte di hacker. Come creare una password sicura? Affinchè una password non sia facilmente hackerabile dovrebbe essere complessa e piuttosto lunga. Dovrebbe contenere: lettere maiuscole e lettere minuscole caratteri speciali, ad esempio accenti e simboli numeri almeno 8 digits. Ancor meglio se si arriva a 12 Spesso i meccanismi di recupero password dei social o degli account email utilizzano domande personali quali “quale è il cognome di tua mamma”, “il nome del tuo animale domestico”, “il nome della via dove sei ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021) Per il quinto anno consecutivo, SplashData ha stilato l’elenco dellepiùe di conseguenza. Usandointuibili e semplici, le persone si espongono ad un maggior rischio di attacco da parte di hacker. Come creare unasicura? Affinchè unanon sia facilmente hackerabile dovrebbe essere complessa e piuttosto lunga. Dovrebbe contenere: lettere maiuscole e lettere minuscole caratteri speciali, ad esempio accenti e simboli numeri almeno 8 digits. Ancor meglio se si arriva a 12 Spesso i meccanismi di recuperodei social o degli account email utilizzano domande personali quali “quale è il cognome dimamma”, “il nome del tuo animale domestico”, “il nome della via dove sei ...

