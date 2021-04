La discussione del ddl Zan è stata calendarizzata al Senato (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Fioto: Andreas Solaro/ Getty Images)La discussione del disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, noto anche con ddl Zan (dal nome del deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, che è stato il relatore del testo) è stata finalmente calendarizzata dalla commissione Giustizia al Senato. Dopo settimane di continui rinvii, voluti dal presidente della commissione Andrea Ostellari della Lega, a sei mesi dalla sua approvazione alla Camera il ddl Zan potrà essere discusso anche nel secondo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva e la sua conversione in legge. La notizia è stata data su Twitter dal deputato stesso. “Finalmente ora può iniziare la discussione anche in questo ramo del parlamento” recita il tweet di Zan. L’ultimo rinvio era stato imposto ... Leggi su wired (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Fioto: Andreas Solaro/ Getty Images)Ladel disegno di legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo, noto anche con ddl Zan (dal nome del deputato del Partito democratico, Alessandro Zan, che è stato il relatore del testo) èfinalmentedalla commissione Giustizia al. Dopo settimane di continui rinvii, voluti dal presidente della commissione Andrea Ostellari della Lega, a sei mesi dalla sua approvazione alla Camera il ddl Zan potrà essere discusso anche nel secondo ramo del Parlamento, per l’approvazione definitiva e la sua conversione in legge. La notizia èdata su Twitter dal deputato stesso. “Finalmente ora può iniziare laanche in questo ramo del parlamento” recita il tweet di Zan. L’ultimo rinvio era stato imposto ...

borghi_claudio : Si sta avvicinando il momento in cui sarà visibile chi vuole limitazioni senza senso e chi no. Io vi avevo proposto… - SenatoStampa : In Aula ora discussione delle mozioni n. 341, Ciriani ed altri, n. 342, Paragone ed altri e n. 343, Crucioli ed alt… - capuanogio : ?? #Pioli mai messo in discussione dalla proprietà, ora si gioca tutto. Al momento è saldo ma il crollo del #Milan… - NahuelJoshua : RT @ZanAlessandro: La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Finalme… - awkwardxcas : RT @ZanAlessandro: La legge contro #omotransfobia, misoginia e abilismo è stata calendarizzata in Commissione Giustizia al #Senato. Finalme… -