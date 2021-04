Intesa Sanpaolo, Assemblea approva bilancio a stragrande maggioranza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato il bilancio 2020 a stragrande maggioranza. A favore ha votato il 99,64% del capitale rappresentato (pari al 57,5% del capitale sociale totale). Via libera dal 99,87% delle azioni rappresentate anche alla destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo. Nella parte ordinaria dell’Assemblea, – fa sapere Intesa Sanpaolo in una nota – gli azionisti hanno dato disco verde con larga maggioranza, tra le altre cose, anche alle politiche di remunerazione (favorevole il 91,78%) e al sistema di incentivazione annuale 2021 basato su strumenti finanziari (ok dal ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 28 aprile 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti dihato il2020 a. A favore ha votato il 99,64% del capitale rappresentato (pari al 57,5% del capitale sociale totale). Via libera dal 99,87% delle azioni rappresentate anche alla destinazione dell’utile dell’esercizio e distribuzione agli azionisti del dividendo nonché di parte della Riserva sovrapprezzo. Nella parte ordinaria dell’, – fa saperein una nota – gli azionisti hanno dato disco verde con larga, tra le altre cose, anche alle politiche di remunerazione (favorevole il 91,78%) e al sistema di incentivazione annuale 2021 basato su strumenti finanziari (ok dal ...

