Il principe Carlo ed Edoardo sono tra i Royal più amati. Harry e Meghan in fondo alla classifica. La regina, però, rimane al top (Di mercoledì 28 aprile 2021) I 72 anni del principe Carlo guarda le foto Chi se lo sarebbe aspettato? Il principe Carlo, abituato ad accontentarsi a ogni sondaggio delle posizioni più basse in termini di popolarità, ha improvvisamente guadagnato punti, passando dal 49 al 58 per cento rispetto a una simile ricerca condotta il mese scorso. E lo stesso ha fatto Edoardo, passato dal 41 al 54 per cento in una ricerca condotta dall'organizzazione britannica YouGov immediatamente dopo i funerali di Filippo. I due fratelli, eterni fanalini di coda, hanno riguadagnato le ...

