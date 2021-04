Gianfelice Facchetti in Gazzetta | Vi racconto il mio San Siro

Advertising

edizpiemme : RT @tutticonvocati: Un grande ospite al caffè letterario del #BarTur, è con noi Gianfelice Facchetti autore del libro 'C'era una volta a Sa… - AntonioTisi : Dalle 20.55: #calcio e la @SerieA con #Damascelli. La #letteratura, #SanSiro e Gianfelice Facchetti. #Ciclismo con… - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??PODCAST] #Milan, la strada si complica - Oggi con: @FrancescoOrdine Massimo Ambrosini Leo Turrini Marino Bartoletti… - tutticonvocati : [??PODCAST] #Milan, la strada si complica - Oggi con: @FrancescoOrdine Massimo Ambrosini Leo Turrini Marino Bartole… - FcInterNewsit : Gianfelice Facchetti: 'Stadio, Sala esprime perplessità legittime. Bisogna aprire un dibattito serio' -

Ultime Notizie dalla rete : Gianfelice Facchetti

GIANFELICE FACCHETTI, C 'ERA UNA VOLTA A SAN SIRO, (PIEMME, 206 PP, 16,50 EURO). Una dichiarazione di amore profonda e poetica per San Siro: non uno stadio ma una casa, un luogo senza tempo entrato ne ...Inter, il figlio dell’indimenticabile Giacinto Facchetti, Gianfelice, durante la presentazione del suo nuovo libro ha dato la sua opinione sia sullo stadio Meazza che sulla squadra di Antonio Conte ch ...