Facebook e Gucci uniti contro la contraffazione sui social

Leggi su ck12

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Per la prima volta un gigante del web,, e un prestigioso marchio della moda,, uniscono i loro sforzi nel contrasto allasuiintentando una causa congiunta (Getty Images)Negli ultimi tempi la maison del lusso ““, una delle icone del Made in Italy che hanno conquistato il mondo, è stata al centro dell’attenzione mediatica per le polemiche e leversie legate al film, con il relativo set allestito nella capitale italiana della moda, Milano, sull’assassinio di Maurizioordito dall’ex moglie Patrizia Reggiani. La pellicola in questione, “House of“, è firmata da un maestro della Settima Arte come Ridley Scott e vede come protagonista la popstar Lady Gaga. LEGGI ANCHE –> Isola dei ...