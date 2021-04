Due morti in una rapina a Grinzane Cavour (Di mercoledì 28 aprile 2021) CUNEO (ITALPRESS) – Drammatica rapina questo pomeriggio in una gioielleria di Grinzane Cavour, nei dintorni di Alba. Sulla scena del crimine, ci sono due cadaveri che, stando alle prime informazioni, sarebbero quelle dei rapinatori. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e del reparto mobile di Cuneo. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) CUNEO (ITALPRESS) – Drammaticaquesto pomeriggio in una gioielleria di, nei dintorni di Alba. Sulla scena del crimine, ci sono due cadaveri che, stando alle prime informazioni, sarebbero quelle deitori. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e del reparto mobile di Cuneo. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. (ITALPRESS).

