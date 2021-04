Denise Pipitone ultime notizie | documenti inediti a Chi l’ha visto

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Chiin questi 17 anni non ha mai smesso di seguire il caso di. Dal programma di Rai 3 sono sempre arrivate lesulle indagini, sul processo, sulle ricerche. E ovviamente anche le tante segnalazioni che mamma Piera Maggio e Pietro Pulizzi in questi anni hanno vagliato con la speranza che portassero a. Ultima in ordine di tempo quella arrivata dalla Russia con la storia di Olesya Rostova, la ragazza che somigliava in modo incredibile ae a sua madre Piera Maggio. Nell’ultimo mese e mezzo, si è tornato a parlare in modo molto importante della vicenda e qualcosa sembra essersi mosso. Nella puntata di Chiin onda oggi 28 aprile 2021, saranno mostrati alcuni ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Nuovi documenti inediti sul caso di, scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 quando aveva 3 anni. Una vicenda ancora oscura, sulla quale continuerà ad indagare 'Chi l'ha visto?' in onda stasera, mercoledì 28 aprile alle ...Chi l'ha visto: ci sono nuovi documenti inediti su. Mercoledì 28 aprile alle 21.20 su Rai3 , torna su lla vicenda che ha ancora tanti lati oscuri. Si seguirà poi la sentenza per Martina Rossi, la studentessa genovese morta in un hotel ...Chi l’ha visto in questi 17 anni non ha mai smesso di seguire il caso di Denise Pipitone. Dal programma di Rai 3 sono sempre arrivate le ultime notizie sulle indagini, sul processo, sulle ricerche. E ...Su Rai1 'Ulisse, il piacere della scoperta' - Documenti inediti su Denise a 'Chi l'ha visto?' su Rai3 Un’epidemia, non troppo diversa da quella che stiamo vivendo, ha tenuto separati per un lungo peri ...