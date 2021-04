Contagi nella Bergamasca, l’Ats: negli ultimi 7 giorni curva ancora stabile (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’aggiornamento dell’Ats di Bergamo relativo alla settimana dal 21 al 27 aprile 2021. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, si attesta a 102 per 100.000 abitanti, valore identico a quello della scorsa settimana. Il passaggio in zona gialla «potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della curva: rispettare rigorosamente tutte le misure previste». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 28 aprile 2021) L’aggiornamento deldi Bergamo relativo alla settimana dal 21 al 27 aprile 2021. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, si attesta a 102 per 100.000 abitanti, valore identico a quello della scorsa settimana. Il passaggio in zona gialla «potrebbe determinare, come è successo nel corso della seconda ondata, un rischio di possibili risalite della: rispettare rigorosamente tutte le misure previste».

