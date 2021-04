Concorso Comune Roma, 20 avvocati: requisiti, domanda e prove (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riparte finalmente il Concorso per il Comune di Roma, Concorso formato da diversi bandi tra cui uno per 450 posti di categoria D, ovvero per laureati. Il bando di categoria D, con avviso inizialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 7 agosto 2020, prevede tra le varie figure professionali anche la copertura di 20 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Avvocato. La ripartenza del Concorso segna inoltre la riapertura dei termini per la presentazione della domanda e una modifica delle prove inizialmente previste. È possibile presentare domanda fino al 24 maggio 2021, e il Concorso si svolgerà con una sola prova scritta, il cui contenuto varia a seconda del profilo professionale per cui si concorre. Vediamo nei ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 aprile 2021) Riparte finalmente ilper ildiformato da diversi bandi tra cui uno per 450 posti di categoria D, ovvero per laureati. Il bando di categoria D, con avviso inizialmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 7 agosto 2020, prevede tra le varie figure professionali anche la copertura di 20 posti a tempo pieno e indeterminato di Funzionario Avvocato. La ripartenza delsegna inoltre la riapertura dei termini per la presentazione dellae una modifica delleinizialmente previste. È possibile presentarefino al 24 maggio 2021, e ilsi svolgerà con una sola prova scritta, il cui contenuto varia a seconda del profilo professionale per cui si concorre. Vediamo nei ...

