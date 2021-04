ATP Estoril: Marco Cecchinato si arrende in tre set al francese Humbert (Di mercoledì 28 aprile 2021) Esce di scena l’unico tennista italiano impegnato questa settimana sul circuito ATP. Marco Cecchinato infatti, dopo la bella vittoria di ieri ai danni del sudafricano Harris, non è riuscito a ripetersi questa sera contro il francese Ugo Humbert. Ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Estoril ci va il nativo di Metz. Sfumano i quarti in Portogallo per l’italiano Non ci sarà purtroppo un italiano tra gli otto giocatori che si contenderanno il torneo ATP di Estoril. A sbarrare la strada a Marco Cecchinato, infatti, ci ha pensato Ugo Humbert, numero 31 del mondo e testa di serie numero 3 dell’ evento portoghese. Il transalpino ha fatto suo l’incontro per 6-4 3-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Dopodomani, per un posto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 aprile 2021) Esce di scena l’unico tennista italiano impegnato questa settimana sul circuito ATP.infatti, dopo la bella vittoria di ieri ai danni del sudafricano Harris, non è riuscito a ripetersi questa sera contro ilUgo. Ai quarti di finale del torneo ATP 250 dici va il nativo di Metz. Sfumano i quarti in Portogallo per l’italiano Non ci sarà purtroppo un italiano tra gli otto giocatori che si contenderanno il torneo ATP di. A sbarrare la strada a, infatti, ci ha pensato Ugo, numero 31 del mondo e testa di serie numero 3 dell’ evento portoghese. Il transalpino ha fatto suo l’incontro per 6-4 3-6 6-3 dopo quasi due ore di gioco. Dopodomani, per un posto in ...

