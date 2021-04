Alba | due morti in una tentata rapina in gioielleria

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Tragedia in provincia di Cuneo. Due persone sono morte nellaa unadi Grinzane Cavour, nel Cuneese. In particolare si tratta dellaMario Roggero in via...

Levittime sono a terra, in strada, dove stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di, al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare le vittime. . 28 aprile 2021Levittime sono a terra, in strada, dove stanno intervenendo i carabinieri della Compagnia di, al lavoro per capire quanto accaduto e per identificare le vittime.Roma, 28 aprile 2021 - Sarebbero due rapinatori le vittime della sparatoria avvenuta questa sera a Grinzane Cavour, a Cuneo, nel corso del tentativo di una rapina a una gioielleria della centrale via ...La tragedia si è consumata tra le strade di Grinzane Cavour, nell’Albese, nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 28 aprile ...