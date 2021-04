Vaccini, come funzionerà la profilassi dai 31 ai 64 anni: quando inizia e quali farmaci si utilizzeranno (Di martedì 27 aprile 2021) Vaccini per tutti, o quasi. È questo in estrema sintesi il messaggio lanciato ieri dal Commissario per l'emergenza Figliuolo quando, in visita agli hub vaccinali del Friuli Venezia... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 aprile 2021)per tutti, o quasi. È questo in estrema sintesi il messaggio lanciato ieri dal Commissario per l'emergenza Figliuolo, in visita agli hub vaccinali del Friuli Venezia...

Advertising

silvia_sb_ : I problemi del coprifuoco, della divisa del Gen. Figliuolo, del PNRR, dei vaccini. Eppure, dall’estero (non solo pe… - DSantanche : Lo scorso anno in piena pandemia senza #vaccini i #ristoranti erano aperti a pranzo e a cena anche al chiuso, ora n… - pdnetwork : “Non si fa una campagna di raccolta firme o di tweet su temi come il coprifuoco: non è una bandiera da campagna ele… - GianPurp : RT @JacopoPellegr10: Come i “liberali” italiani affronterebbero la pandemia : 1. I “vecchi“ rinchiusi nelle RSA 2. Fuori tutto aperto per… - mr_pac : @Utepils21 @annak65649009 @WandaPriton Peace e love pure a lei ma per favore, e solo come esempio, provi a dire su… -