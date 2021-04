Recovery: Draghi,'riforma fisco centrale, serve ampia condivisione politica' (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "La riforma del fisco fa parte di quell'insieme di riforme che, sebbene non ricomprese nel perimetro delle azioni previste dal Piano, devono accompagnarne l'attuazione. La riforma fiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee". Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in un passaggio della replica alla Camera sul Pnrr. "Per riformare il sistema fiscale è auspicabile una ampia condivisione politica - rimarca il premier -. Il Governo si è impegnato a presentare una legge delega entro il 31 luglio 2021. Il Parlamento sarà pienamente coinvolto e svolgerà un ruolo di primo piano ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Ladelfa parte di quell'insieme di riforme che, sebbene non ricomprese nel perimetro delle azioni previste dal Piano, devono accompagnarne l'attuazione. Lafiscale è tra le azioni chiave per dare risposta alle debolezze strutturali del Paese e in tal senso è parte integrante della ripresa che si intende innescare anche grazie alle risorse europee". Così il presidente del Consiglio Mario, in un passaggio della replica alla Camera sul Pnrr. "Perre il sistema fiscale è auspicabile una- rimarca il premier -. Il Governo si è impegnato a presentare una legge delega entro il 31 luglio 2021. Il Parlamento sarà pienamente coinvolto e svolgerà un ruolo di primo piano ...

