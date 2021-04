Psg, Pochettino: 'Guardiola il numero uno ma vogliamo vincere' (Di martedì 27 aprile 2021) PARIGI (FRANCIA) - La sfida tra Psg e Manchester City può essere considerata una finale anticipata. Domani le due squadre si sfideranno al Parco dei Principi nella semifinale d'andata di Champions ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 aprile 2021) PARIGI (FRANCIA) - La sfida tra Psg e Manchester City può essere considerata una finale anticipata. Domani le due squadre si sfideranno al Parco dei Principi nella semifinale d'andata di Champions ...

Advertising

InfamyInfo : RT @Independent: Man City clash not a ‘personal battle’ with Pep Guardiola, Mauricio Pochettino insists - SPORTSCIRCUSINT : Manchester City vs PSG not a ‘personal battle’ with Pep Guardiola, Mauricio Pochettino says - mirko_masella : RT @sportli26181512: Psg, Pochettino: 'Guardiola il numero uno ma vogliamo vincere': Le parole dell'allenatore dei parigini alla vigilia de… - Independent : Man City clash not a ‘personal battle’ with Pep Guardiola, Mauricio Pochettino insists - sportli26181512 : Psg, Pochettino: 'Guardiola il numero uno ma vogliamo vincere': Le parole dell'allenatore dei parigini alla vigilia… -