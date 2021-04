Nasce Itabus | nuovo operatore di trasporto su gomma a lunga percorrenza

(Di martedì 27 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –è pronto a partire. Ildipasseggeri sufarà il suo debutto sulle strade italiane dal 27 maggio. Una società completamente italiana che ha come azionisti, attraverso i rispettivi veicoli societari, Flavio Cattaneo, Luca Cordero di Montezemolo, Angelo Donati, Isabella Seragnoli e la famiglia Punzo. Il ruolo di Presidente Onorario è ricoperto da Giovanni Punzo e il Presidente è Elisabetta Colacchia, mentre i due Amministratori Delegati sono Enrico Zampone e Francesco Fiore.A regime sono previsti 300 autobus e oltre 1000 posti di lavoro, indotto compreso.La flotta sarà composta da autobus MAN, gruppo Volkswagen, nuova e acquistata tramite un'operazione finanziaria interamente gestita da Intesa ...

L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.Si punta ad andare a regime con 300 mezzi e mille posti di lavoro. Partnership con Man (Vw) per gli autobus, Tim per la connettività ed Eni per il ...