Napoli, Lavezzi: "In passato contatti con l'Inter, ma non potevo giocare altrove in Italia" (Di martedì 27 aprile 2021) "Gattuso ha creato un identità alla squadra con la stessa personalità che aveva quando era un giocatore. Il Napoli oggi è in ottima forma, spero possa continuare così per arrivare in Champions". A Sky Sport è intervenuto Ezequiel Lavezzi, che ha parlato del Napoli e del momento di forma strepitoso che sta avvicinando la squadra alla qualificazione alla prossima Champions League. Il Pocho, che ha appeso gli scarpini al chiodo da poco, ha poi parlato di un suo possibile ritorno in Italia negli scorsi anni: "C'è stata la possibilità, ma a Napoli ho fatto la storia, non sarei mai andato a giocare in un'altra squadra. La Juventus? No, non sarei mai andato. l'Inter? Qualcosa c'è stato, anche prima, ma poi ho deciso di non andare e di trasferirmi in Cina". SportFace.

