My Nationalist Pony

(Di martedì 27 aprile 2021) Dietro all’ultima strage di massa negli Stati Uniti, lo scorso 15 aprile nella sede di FedEx a Indianapolis, dove sono morte otto persone e ne sono state ferite cinque, c’è un ragazzo innamorato di un mini. A sparare è stato un diciannovenne, Brandon Hole, che un’ora prima di diventare un terrorista e poi suicidarsi ha postato sul suo profilo di Facebook un’elegia d’amore nei confronti di Applejack, uno dei personaggi del cartone per bambini “My Little: Friendship Is Magic”. È uno dei personaggi principali della serie, unabionda con un cappello da cowgirl, che vive in una fattoria e rappresenta l’onestà. “Spero di poter stare con Applejack nell’aldilà, la mia vita non ha significato senza di lei”, ha scritto Hole alle 22.19 di quel giovedì. Il ragazzo faceva parte di un ampio gruppo online chiamato “Bronies”, una crasi ...