Le previsioni meteo di mercoledì 28 aprile (Di martedì 27 aprile 2021) – Variabile al Nord, nuvole e rovesci al Centro. Cielo in prevalenza sereno al Sud. – Ancora una giornata all'insegna dell'instabilità sulle regioni settentrionali e centrali. Cielo in prevalenza sereno al Sud. Nord – Variabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti a ridosso dei rilievi con possibili precipitazioni di moderata intensità. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Centro – Nuvole e rovesci sulle regioni centrali Instabile anche al Centro con addensamenti compatti e rovesci che interesseranno in particolar modo il versante appenninico. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 23. Sud – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni meridionali Cielo in prevalenza sereno ...

