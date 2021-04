L' arma del coprifuoco tra Salvini e Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 aprile 2021) C’è. Soprattutto, c’è ilcombattuto da Matteo, con una petizione firmata da migliaia di cittadini online e (soprattutto) con l’astensione della settimana scorsa in Consiglio dei ministri, e c’è ilcombattuto dalla leader di Fratelli d’Italia Giorgia, nel giorno in cui (oggi), FdI porta in Aula un ordine del giorno per abolirlo. Non solo.da un lato ha per così dire il fiato sul collo da sinistra, mentre polemizza con il Pd su migranti e riaperture. E infatti, il segretario dem Enrico Letta, da giorni lo incalza: sei dentro o fuori? Da destra, invece, lo stessoè doppiamente sfidato. Non soltanto oggi la Lega deve decidere che cosa fare con l’odg di FdI, ma domani si ...