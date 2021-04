L’agente di Osimhen: «A volte in campo è nervoso perché non gli riescono le cose e vuole migliorare» (Di martedì 27 aprile 2021) L’agente di Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “Osimhen non vede la porta? A parte le battute, a me spiace solo che si diano dei giudizi senza conoscere il giocatore e senza conoscerne la storia. Oppure non si valutano certe cose. Il ragazzo è stato fermo 90 giorni, ha preso una botta alla testa. L’atleta deve allenarsi e avere continuità e stare bene fisicamente per poi esprimere il suo livello. Ho letto e sentito alcuni giudizi un po’ affrettati e questo dispiace. E dispiace anche sentire i commenti di quelli che dicono che abbia qualità ma senza vedere la porta. Victor è un ragazzo solare, vero, genuino. Quello che esprime in campo è il suo stato d’animo. Lui c’è sempre per i compagni e quindi c’è volontà di far bene che si vede sul ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021)di Victor, Roberto Calenda, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. “non vede la porta? A parte le battute, a me spiace solo che si diano dei giudizi senza conoscere il giocatore e senza conoscerne la storia. Oppure non si valutano certe. Il ragazzo è stato fermo 90 giorni, ha preso una botta alla testa. L’atleta deve allenarsi e avere continuità e stare bene fisicamente per poi esprimere il suo livello. Ho letto e sentito alcuni giudizi un po’ affrettati e questo dispiace. E dispiace anche sentire i commenti di quelli che dicono che abbia qualità ma senza vedere la porta. Victor è un ragazzo solare, vero, genuino. Quello che esprime inè il suo stato d’animo. Lui c’è sempre per i compagni e quindi c’è volontà di far bene che si vede sul ...

