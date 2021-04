Jeff Bezos se la prende con la Nasa: tutta colpa di Elon Musk… (Di martedì 27 aprile 2021) Jeff Bezos, numero uno di Amazon e secondo uomo più ricco al mondo, ha lanciato il guanto di sfida a Elon Musk, presidente di Tesla e SpaceX nonché l’uomo attualmente più ricco del pianeta. Jeff Bezos vs Nasa e Elon Musk (Foto La Stampa)Stando a quanto sottolineato da engadget, l’inventore del sito di e-commerce più popolare al mondo non ha visto di buon occhio la decisione della Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, di assegnare l’appalto per il ritorno sulla Luna al rivale Elon Musk. Come vi avevamo fatto sapere recentemente, infatti, SpaceX con la sua navicella Crew Dragon, si è aggiudicata una bella commessa da 2.9 miliardi di dollari per costruire un lander lunare per la missione Artemis: astronauti americani voleranno fino ... Leggi su computermagazine (Di martedì 27 aprile 2021), numero uno di Amazon e secondo uomo più ricco al mondo, ha lanciato il guanto di sfida aMusk, presidente di Tesla e SpaceX nonché l’uomo attualmente più ricco del pianeta.vsMusk (Foto La Stampa)Stando a quanto sottolineato da engadget, l’inventore del sito di e-commerce più popolare al mondo non ha visto di buon occhio la decisione della, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, di assegnare l’appalto per il ritorno sulla Luna al rivaleMusk. Come vi avevamo fatto sapere recentemente, infatti, SpaceX con la sua navicella Crew Dragon, si è aggiudicata una bella commessa da 2.9 miliardi di dollari per costruire un lander lunare per la missione Artemis: astronauti americani voleranno fino ...

RaiNews : Conquistato il pianeta Terra, la battaglia si sposta sulla Luna. Blue Origin, di Jeff Bezos, ha intentato una causa… - LieraMarco : @g_caprotti @AmazonIT @Walmart @AmazonFresh Se mai accadrà, non sarà per merito di Biden & co. - infoitscienza : SpaceX con la NASA sulla Luna, Jeff Bezos non ci sta: Blue Origin è stata discriminata! - ugo1680 : @salvinimi manca Jeff Bezos paga 100 miliardi di tasse l'anno cala cala - infoitscienza : SpaceX con la NASA sulla Luna, Jeff Bezos non ci sta: Blue Origin è stata discriminata! -