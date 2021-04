Infrastrutture | si punta sull’Alta Velocità Da Palermo a Messina in un’ora e da Napoli a Bari in due Poche le differenze con il precedente piano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Rispetto almesso a punto dal governo Conte, va detto, cambia poco, quasi nulla. Né in termini di stanziamenti (che anzi nel complesso scendono da 31,9 a 31,4 miliardi di euro) né di individuazione e selezione di progetti e ambiti di intervento. Al terzo capitolo delnazionale ripresa e resilienza “per una mobilità sostenibili” vengono destinati 25,1 miliardi di euro attinti dal Recovery fund europeo a cui si sommano 6,3 miliardi provenienti dal fondo nazionale finanziato a deficit. La parte del leone la fa l’altaferroviaria che assorbe circa 15 miliardi di euro di cui 8,7 miliardi per tratte del Nord che si inseriscono nei grani corridoi europei e altri per 4,6 miliardi per i collegamenti nel Mezzogiorno. Nel complesso le risorse destinate alle...