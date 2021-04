I fascisti non si fermano: un necrologio con l'invito a commemorare Mussolini (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora una volta l'Apologia di fascismo e ancora una volta (visto che le attuali leggi sono un colabrodo) mascherata da pietà umana e ricordo dei morti per non essere penalmente contestata. Ma la ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) Ancora una volta l'Apologia di fascismo e ancora una volta (visto che le attuali leggi sono un colabrodo) mascherata da pietà umana e ricordo dei morti per non essere penalmente contestata. Ma la ...

Advertising

FicarraePicone : Che poi i politici che non festeggiano non hanno neanche il coraggio di dire che sono fascisti. Due miserie in un corpo solo. Buon #25aprile - fabiochiusi : Sono riusciti veramente a scriverlo (sul Giornale). 1. Il 25 aprile *tutti* inneggiano alla libertà, solo i fascis… - chetempochefa : 'Irma fu interrogata dai fascisti della Compagnia speciale del Capitano Tartarotti, volevano i nomi dei suoi compag… - Euroit01 : La sorte degli Italiani del confine orientale resta un capitolo doloroso della storia italiana. Gente che ha perso… - StipendioXTutti : @il_cappellini Questo conferma una cosa: che essere pro o contro un determinato regime dipende soprattutto da quant… -