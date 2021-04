“Ho dei dolci per te”: prova a rapire un bambino di 6 anni, è caccia all’uomo (Di martedì 27 aprile 2021) Uno sconosciuto ha tentato di rapire un bambino di 6 anni che giocava in cortile, adescandolo con dei dolci. Adesso in città è caccia all’uomo “Non accettare regali dagli sconosciuti“: una delle prime regole che i genitori inculcano ai loro figli, per prevenire il peggio. E in questo caso l’avvertimento ha salvato la vita ad L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 aprile 2021) Uno sconosciuto ha tentato diundi 6che giocava in cortile, adescandolo con dei. Adesso in città è“Non accettare regali dagli sconosciuti“: una delle prime regole che i genitori inculcano ai loro figli, per prevenire il peggio. E in questo caso l’avvertimento ha salvato la vita ad L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

decarlimelissa8 : RT @italianarmyfam_: ??La cantante Tori Kelly ha menzionato com'è stato in incontrare i #BTS nel backstage dei BBMA nel 2019! “Ricordo di… - Alyson30013630 : RT @btsnewsitalia: ?? La cantante Tori Kelly menziona com'è stato incontrarsi i BTS nel backstage dei BBMA nel 2019! “Ricordo di essere sta… - Kookie963128574 : RT @italianarmyfam_: ??La cantante Tori Kelly ha menzionato com'è stato in incontrare i #BTS nel backstage dei BBMA nel 2019! “Ricordo di… - xdeax4 : RT @italianarmyfam_: ??La cantante Tori Kelly ha menzionato com'è stato in incontrare i #BTS nel backstage dei BBMA nel 2019! “Ricordo di… - CibusParma : La produzione italiana dei dolci da ricorrenza è la punta di un iceberg con centinaia di aziende con grande vocazio… -