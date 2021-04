(Di martedì 27 aprile 2021) Dopo una battaglia durata cinqueZacarias,di Gonzalo, ex attaccante di Napoli, Juve e Milan, tra le altre, non ce l'ha fatta. Nel 2016 le era stata diagnosticata una grande ...

Advertising

sportli26181512 : #Higuain, addio a mamma #Nancy: aveva 64 anni: La donna dal 2016 lottava contro una grave forma di cancro. Impedì a… - carloarbini51 : RT @enzomarangio: L'addio più doloroso per Higuain... - enzomarangio : L'addio più doloroso per Higuain... - GianlucaGarro : Cinque momenti di questi 9 anni di #Juve: - l'addio di @delpieroale - Il gol di @Pirlo_official al Toro - il gol d… -

Ultime Notizie dalla rete : Higuain addio

Dopo una battaglia durata cinque anni, Nancy Zacarias, mamma di Gonzalo, ex attaccante di Napoli, Juve e Milan, tra le altre, non ce l'ha fatta. Nel 2016 le era stata diagnosticata una grande forma di cancro che lentamente l'ha portata alla morte. Un vero e ...... in cui i fratelli Gonzalo e Federicohanno trovato entrambi il gol con l'Inter Miami, ..., signora Nancy. Ti potrebbe anche interessare: 'Mi sono fatta male'. Isola dei Famosi, infortunio ...Ecco il piano del club bianconero. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ———–>>> Calciomercato Juventus, gelo Ronaldo: futuro deciso. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE————>>> Calciomercato Juventus, piano per Dybala: ...Gabigol a gennaio darà l’addio al Benfica e farà ritorno all’Inter, solo di passaggio: sulle sue tracce c’è il Betis Siviglia di Quique Setien, ma il... Henrikh Mkhitaryan piace all’Inter per il calci ...