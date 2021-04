Global Britain nell’Indo-Pacifico. La Queen Elizabeth prende il largo (Di martedì 27 aprile 2021) La Global Britain prende il largo verso l’Indo-Pacifico. Partirà tra poche settimane il maggior dispiegamento navale del Regno Unito dal 1982, anno della guerra per le isole Falkland. A guidare il Carrier Strike Group della Royal Navy sarà la portaerei Queen Elizabeth, al suo primo impegno operativo, con a bordo i nuovissimi velivoli di quinta generazione F-35B. In tutto, saranno coinvolti 3.700 militari. LA ROTTA Il gruppo visiterà un quinto dei Paesi del globo, circa quaranta, compresi India, Giappone, Corea del sud e Singapore. In tutto saranno percorse 26mila miglia nautiche. Le attività maggiori inizieranno già nel Mediterraneo, con esercitazioni con la portaerei francese Charles De Gaulle e assetti di Stati Uniti, Canada, Danimarca, Grecia, Israele, Emirati Arabi ... Leggi su formiche (Di martedì 27 aprile 2021) Lailverso l’Indo-. Partirà tra poche settimane il maggior dispiegamento navale del Regno Unito dal 1982, anno della guerra per le isole Falkland. A guidare il Carrier Strike Group della Royal Navy sarà la portaerei, al suo primo impegno operativo, con a bordo i nuovissimi velivoli di quinta generazione F-35B. In tutto, saranno coinvolti 3.700 militari. LA ROTTA Il gruppo visiterà un quinto dei Paesi del globo, circa quaranta, compresi India, Giappone, Corea del sud e Singapore. In tutto saranno percorse 26mila miglia nautiche. Le attività maggiori inizieranno già nel Mediterraneo, con esercitazioni con la portaerei francese Charles De Gaulle e assetti di Stati Uniti, Canada, Danimarca, Grecia, Israele, Emirati Arabi ...

