Dread Hunger mischia Among Us e The Terror per un' esperienza multigiocatore unica!

Leggi su eurogamer

(Di martedì 27 aprile 2021) Digital Confectioners rende ora disponibile, in early access su Steam,, gioco PC che mescolaUs col serial The, per un'unica. Il titolo, il cui primo prototipo risale al 2019, ha visto sempre nuove aggiunte al suo gameplay, rendendolo sempre più sfaccettato. Basilarmente, si tratta di simulare una spedizione navale artica a metà dell'800, con tutti i pericoli che comporta... e anche qualcuno in più! Di suo, la navigazione è difficoltosa, ma bisognerà fronteggiare scarsità di provviste, necessità di approvvigionamento, condizioni metereologiche avverse, natura e popoli autoctoni ostili, nonché sabotaggi e ammutinamenti... sappiamo, difatti, che due dei membri dell'equipaggio nascondono il doppio gioco. Leggi altro...