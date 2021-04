Covid | 10 404 i contagi e 373 morti E dopo 50 giorni le terapie intensive rientrano nei parametri

(Di martedì 27 aprile 2021), il bollettino die vittime aggiorna i suoi dati a quelli di oggi, 27 aprile, con una importante novità:50leneifissati dal ministero della Salute. Una giornata della pandemia, comunque, anche quella odierna, che registra 10.404 nuove infezioni da coronavirus. Non solo: sempre secondo i dati del bollettino diramato dalla Protezione Civile, mentre in diverse regioni si accendono i riflettori sulla variante indiana, si registrano altri 373. Vittime che portano il totale a 119.912 dall’inizio dell’emergenza-19. Dalle, però, arriva una notizia confortante: in quei reparti sono ricoverati 2.748 ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 404

Scende però il numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere canavesano. Ad oggi sono 253 i pazienti covid ricoverati (30 in meno ...