Catania, reddito di cittadinanza a mafiosi e parenti: 76 denunce (Di martedì 27 aprile 2021) A Catania i carabinieri hanno scovato 76 furbetti del reddito di cittadinanza: denunciati sia soggetti affiliati ad alcune cosche attive nel territorio che i loro familiari. Credit: PixabayNuova operazione delle forze dell'ordine contro i furbetti del reddito di cittadinanza. Questa volta sono stati scovati a Catania, dove i carabinieri del comando provinciale e del Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) hanno denunciato all'autorità giudiziaria 76 persone per indebita percezione del sostegno economico. Tra queste, 25 risultano già condannate in passato per reati di mafia, mentre le altre 51, di cui 46 donne, hanno usufruito della misura di contrasto alla povertà omettendo di comunicare di essere parenti di soggetti condannati definitivamente per ...

