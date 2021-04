Calciatore muore improvvisamente: aveva solo 15 anni (Di martedì 27 aprile 2021) Un improvviso lutto ha colto la provincia di Foggia, dove un giovane Calciatore di appena 15 anni è morto prematuramente. Calciatore – immagine di repertorio (AdobeStock)Un’intera comunità piange il suo piccolo campione. Alessandro Leone, giovane Calciatore di belle speranze, è improvvisamente morto alla tenera età di 15 anni. Il ragazzo era tesserato con la società San Pio X. A quanto pare ricopriva il ruolo di attaccante ed era anche molto bravo. Commosso il ricordo della scuola calcio dove giocava: “Questa è una notizia terrificante che non avremmo mai voluto ricevere”. Il ragazzo è stato ricordato soprattutto per le sue grandi qualità umane: “Alessandro lascia la sua squadra, i suoi compagni e tutta la società. Era un ragazzo d’oro, dal primo giorno è stato amato ... Leggi su chenews (Di martedì 27 aprile 2021) Un improvviso lutto ha colto la provincia di Foggia, dove un giovanedi appena 15è morto prematuramente.– immagine di repertorio (AdobeStock)Un’intera comunità piange il suo piccolo campione. Alessandro Leone, giovanedi belle speranze, èmorto alla tenera età di 15. Il ragazzo era tesserato con la società San Pio X. A quanto pare ricopriva il ruolo di attaccante ed era anche molto bravo. Commosso il ricordo della scuola calcio dove giocava: “Questa è una notizia terrificante che non avremmo mai voluto ricevere”. Il ragazzo è stato ricordato soprattutto per le sue grandi qualità umane: “Alessandro lascia la sua squadra, i suoi compagni e tutta la società. Era un ragazzo d’oro, dal primo giorno è stato amato ...

