Amici 20 | Tancredi e il suo ‘messaggio’ enigmatico | per chi era?

(Di martedì 27 aprile 2021) Ad20 non solo esibizioni: arriva anche un messaggio sublime ed, proposto da. La sensibilità parla ancora. Un programma televisivo non è soltanto fatto di prove, esibizioni,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

casino90210 : RT @Gjhopppoiijj: La finale del mio cuore: 1.Tancredi (vincitore) 2. Serena 3. Alessandro 4. Aka #amici #Amici20 #Amici2020 #Amicispoilers… - aparanoidgiirl : RT @PazzeskaMilano2: 26 aprile 2021, ore 16.20 Aka7even drama queen di Amici rimane senza parole e chiede pure scusa. Solo Tancredi poteva… - sstanza309 : RT @assonnata_: Per me sono la drammaticità e il livore con cui commento Amici da quando ho scoperto che Tancredi esiste - _kika_3 : RT @ballaIola: anche quando luca diceva di cantare male al serale tancredi gli dava ragione e così luca adesso con figli delle stelle io pe… - _kika_3 : RT @vestitidiodio: comunque io voglio anzi pretendo un feat tra luca e tancredi fuori da amici cioè capite che cazzo di bomba sarebbe -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Tancredi

2021,"figlio di mio padre e delle mie scelte"/ Chi è? Alberto Rajnoldi dedica e.. Samuela Barbetta in crisi dopo il giudizio di sabato? Se da una parte abbiamo Samuele Barbetta che ...20, in onda anche oggi lunedì 26 aprile una nuova puntata del daytime che ci porta all'interno del talent condotto da Maria De ...Nuova settimana e nuovi guanti di sfida ad Amici 20 ma quello che riguarda Tancredi contro Aka mette in serie difficoltà il cantautore del team CuccArisa.Prosegue l'appuntamento in prime time con il serale di Amici 20, il seguitissimo talent show ideato e condotto da Maria de Filippi che tornerà in onda questo sabato 1° maggio in prime time. Anche ques ...