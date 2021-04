Voli più frequenti e flessibili | assicurazioni e indennizzi | le strategie delle lowcost per ripartire

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 aprile 2021)differenti per le compagniepiù affermate in Italia, Easyjet e Ryanair, che più della crisi dettata daisospesi per la pandemia ora stanno affrontando la totale incertezzariaperture e sono spesso costrette ad annullare, cambiarne gli orari e in qualche caso anche la destinazione. Inoltre, un disincentivo a viaggiare è costituito dall'obbligo di quarantena dopo l'arrivo da una lista di nazioni e anche il costo del test rapido da fare nelle ore precedenti all'imbarco, che in alcuni casi supera il costo del biglietto. Tuttavia, immediatamente dopo l'annuncio del governo italiano di voler allentare le restrizioni sui viaggi, Easyjet ha registrato un raddoppioprenotazioni sul mercato italiano per le partenze dei mesi di maggio e giugno. Per ...