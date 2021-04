“Vai via dallo studio”. Tina Cipollari irrompe negli studi di UeD e Maria De Filippi è costretta a cacciarla. Cos’è successo (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutti curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il noto dating show condotto da Maria De Filippi che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, non fosse altro che per le intemperanze della bionda opinionista Tina Cipollari, che recentemente è stata assente dagli studi. L’assenza svelata La sua assenza ha destato molte domande e anche un po’ di preoccupazione, si era parlato persino di malattia, poi all’improvviso eccola tornare, in collegamento da casa, dove finalmente ha svelato l’arcano: in fase di trasloco da Roma a Torino, la donna è impegnata a cambiar casa. Ma si attende il suo rientro in studio, che senza di lei appare vuoto, e dalle anticipazioni della puntata che vedremo in onda nelle prossime ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutti curiosi di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate di Uomini e Donne, il noto dating show condotto daDeche tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori, non fosse altro che per le intemperanze della bionda opinionista, che recentemente è stata assente dagli. L’assenza svelata La sua assenza ha destato molte domande e anche un po’ di preoccupazione, si era parlato persino di malattia, poi all’improvviso eccola tornare, in collegamento da casa, dove finalmente ha svelato l’arcano: in fase di trasloco da Roma a Torino, la donna è impegnata a cambiar casa. Ma si attende il suo rientro in, che senza di lei appare vuoto, e dalle anticipazioni della puntata che vedremo in onda nelle prossime ...

Ultime Notizie dalla rete : Vai via Napoli, Torino - Napoli, Super League, situazione Juve ed altro Sarri? L'immagine conta se vai in televisione o a fare cinema, non quando alleni. Oggi un ... Se Gattuso porta la squadra in Champions League va via da eroe, in pace. Spalletti? Grande allenatore, che ...

CINECITTA' SI MOSTRA - Compie 10 anni ...si Mostra così come tutte le altre esposizioni e il MIAC saranno di nuovo visitabili da Via ... Per organizzare al meglio la visita e vai su www.cinecittasimostra.it .

Trans aggredito a Battipaglia: «Gay di m..., vai via» Corriere del Mezzogiorno Tottenham, l'ex Redknapp si sbilancia sul futuro di Kane L'ex allenatore del Tottenham, Harry Redknapp si sbilancia sul futuro dell'attaccante inglese Harry Kane: "Non andrà via".

